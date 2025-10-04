به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه اول سال جاری ۱۳ هزار و ۱۵۰ آزمون کمی بر روی ۲۶۳ فرآورده پیش بسته بندی واحدهای تولیدی استان انجام شد که ۹۷ درصد نمونه‌های آزمون شده مورد تایید استاندارد قرار گرفت.

حمیرا آهنی افزود: در مورد نمونه‌هایی که دارای مغایرت وزنی یا حجمی با کمیت درج شده بر روی بسته‌بندی محصول بودند، تذکر یا اخطار کتبی برای اصلاح عدم انطباق در مهلت مقرر به واحدهای تولیدی داده شد.

وی اضافه کرد: در راستای اجرای وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران و جلوگیری از کم فروشی، طرح پایش کمیت فرآورده‌های پیش بسته بندی موجود در واحدهای تولیدی استان، به طور مستمر انجام می شود.

آهنی ادامه داد: پس از اتمام مهلت داده شده، کارشناسان اداره کل جهت انجام آزمون نمونه‌های مردودی به واحدهای مذکور مراجعه کرده و پس از انجام آزمون و در صورت رفع نشدن مغایرت، پرونده واحد تولیدی را جهت برخورد قانونی لازم به مراجع ذیربط ارجاع می دهند.

مدیر کل استاندارد استان زنجان خاطر نشان کرد : شهروندان گرامی برای اطلاع از اصالت و اعتبار محصولات دارای نشان استاندارد درج شده بر روی محصول، به هنگام خرید می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج شده در ذیل علامت استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا از اصالت کالا اطمینان حاصل کنند.

وی یادآور شد: مردم در صورت مشاهده هرگونه موارد عدم انطباق، از طریق سامانه مردم دار به نشانی inso.gov.ir.۱۵۱۷ گزارش دهند.