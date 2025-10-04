۴۸ هزار دانش آموز البرزی آموزش پیشگیری از حوادث ترافیکی را فرا گرفتند
۴۸ هزار دانش آموز استان البرز برای پیشگیری از حوادث ترافیکی آموزش دیدند، این دانش آموزان از ابتدای اجرای پویش نه به تصادف از اسفند ماه سال گذشته تاکنون آموزشها را فرا گرفتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز در برنامه آموزش ترافیکی دانش آموزان کرج با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در حوزه ترافیک، گفت: این آموزشها از مؤثرترین راهها برای کاهش سوانح رانندگی است.
شهرام صیادی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از حوادث ترافیکی منجر به آسیبهای جبرانناپذیر جسمی، روانی و اجتماعی میشود، گفت: ایجاد نگرش درست و رفتار ایمن در کودکان و نوجوانان، نهتنها به سلامت آینده آنان کمک میکند بلکه میتواند به اصلاح الگوی رانندگی در خانوادهها نیز منجر شود.
رییس دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر نقش آموزش همگانی افزود: دانشآموزان با یادگیری اصول ایمنی و انتقال آن به والدین، به سفیران فرهنگ ترافیک ایمن در جامعه تبدیل میشوند و این موضوع در کاهش بار مصدومیتها و هزینههای نظام سلامت نقش بسزایی دارد.
