شهادت، میراث خانوادگی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۲- ۱۶:۲۹
خبرهای مرتبط

برگزاری یادواره شهدای اقتدار در شهرستان هریس

شهدای اقتدار، نماد‌های ایثار و مقاومت ملت بزرگ ایران

برچسب ها: شهدای اقتدار ، حمله موشکی ، رژیم صهیونیستی
