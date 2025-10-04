به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این مسابقات که به مناسبت هفته تربیت بدنی و گرامیداشت شهدای ۵ آبان شهرستان به میزبانی خانه کبدی کبودراهنگ برگزار شد کبدی کارانی از شهرهای اردبیل، کردستان، قزوین و کبودراهنگ با هم به رقابت پرداختند.

در پایان در رده سنی نونهالان تیم اردبیل به مقام اول، تیم کبودراهنگ دوم و تیم قزوین سوم شدند.

در رده سنی نوجوانان هم تیم کبودراهنگ به مقام اول و تیم اردبیل به مقام دوم و تیم کردستان به مقام سوم دست یافتند.