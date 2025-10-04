به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی سبحانی فر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی کالای قاچاق در یکی از انبار‌های سطح این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های لازم و ضمن هماهنگی قضائی از انبار مذکور بازدید کردند و موفق شدند مقادیر قابل توجهی لوازم یدکی قاچاق متعلق به خودرو‌های سواری را کشف کنند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ارزش اموال قاچاق کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: به علت ثبت نشدن کالا‌ها در سامانه جامع انبار‌ها برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انبار مهر و موم و فرد متخلف برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.