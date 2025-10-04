پخش زنده
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف انباشت لوازم یدکی خودرو قاچاق به ارزش ۴۰ میلیارد ریال در شهرستان فلاورجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مهدی سبحانی فر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرستان فلاورجان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات هوشمندانه پلیسی از دپوی کالای قاچاق در یکی از انبارهای سطح این شهرستان مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: مأموران پس از بررسیهای لازم و ضمن هماهنگی قضائی از انبار مذکور بازدید کردند و موفق شدند مقادیر قابل توجهی لوازم یدکی قاچاق متعلق به خودروهای سواری را کشف کنند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان ارزش اموال قاچاق کشف شده را ۴۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: به علت ثبت نشدن کالاها در سامانه جامع انبارها برابر ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، انبار مهر و موم و فرد متخلف برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شد.