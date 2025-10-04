بخش معارفی سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، سه‌شنبه ۱۵ مهرماه به شکل سراسری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، دبیرخانه ستاد اجرایی سی‌ونهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، اسامی حوزه‌های امتحانی بخش معارفی این دوره را اعلام کرد که بر این اساس، به شکل همزمان در سراسر کشور، سه‌شنبه ۱۵ مهرماه برگزار می‌شود.

حوزه‌های امتحانی بخش معارفی جشنواره قرآن دانشجویان

همچنین در آستانه برگزاری بخش معارفی این دوره از جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور، دبیرخانه ستاد اجرایی این رویداد قرآنی، مستقر در دانشگاه آزاد واحد اصفهان، شیوه‌نامه اجرایی آزمون را نیز اعلام کرد.

انتشار شیوه‌نامه بخش معارفی سی و نهمین جشنواره قرآن دانشجویان

گفتنی است، بخش اصلی و آوایی سی و نهمین دوره جشنواره ملی قرآن دانشجویان کشور ۱۵ تا ۱۸ آبان به میزبانی دانشگاه آزاد واحد اصفهان برگزار خواهد شد.