مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۲۷۰۰ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان نقده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نیمسال نخست در شهرستان نقده اظهار داشت: در این شهرستان طی ششماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۷۲۶ تن انواع کود کشاورزی شامل ۲۲۶۷ تن اوره، ۲۶۹ تن کود فسفات و ۱۹۰ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
محمود مظلومی گفت: نقده با دارا بودن اراضی حاصلخیز و فعالیت گسترده کشاورزان، همواره یکی از مناطق مهم در تأمین محصولات کشاورزی استان است. تأمین بهموقع کودهای کشاورزی نقش مهمی در افزایش بهرهوری و کیفیت تولیدات منطقه دارد.
وی با اشاره به همکاری مؤثر کارشناسان جهاد کشاورزی و شبکه توزیع شهرستان افزود: فرآیند تأمین و توزیع کود در نقده با رعایت استانداردهای فنی و نظارت دقیق انجام شده و رضایت بهرهبرداران را به همراه داشته است.