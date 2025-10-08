پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان گفت: از ابتدای امسال تاکنون، تعداد افراد آموزشدیده در دورههای مختلف مهارتی این استان حدود ۱۱ هزار نفر است و برخی افراد در چند دوره شرکت کردهاند.
انصاری افزود: دورهها مکمل هم هستند، به عنوان مثال، فردی ممکن است در دورههای تراشکاری، گلخانه و برق خودرو شرکت کند، که این مجموعه مهارتهای مرتبط و مکمل یکدیگر هستند.
وی اظهار داشت: اهمیت آموزشهای مهارتی و نقش آن در کاهش بیکاری و ارتقای سطح مهارتهای شغلی است و تلاش میشود با همکاریهای دولتی و غیردولتی، این اهداف محقق شود.
انصاری تصریح کرد: بر اساس گزارشی که از جامعه هدف دریافت شده، برای اغلب افراد قشر متوسط به پایین بهترین راه برای رسیدن به شغل مناسب، انتخاب مسیر مهارتی است، چراکه این مسیر سریعتر به اشتغال منجر میشود و فرد را زودتر به مهارتهای لازم میرساند.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا، برنامهریزی برای اختصاص بودجه مهارتی و برگزاری بازدیدهای کارگاهی برای دانشآموزان صورت گرفته است تا آنان با محیطهای کاری آشنا شوند.
انصاری افزود: بسیاری از فارغالتحصیلان دانشگاهی، پس از طی دورههای آموزشی، هنوز بیکار هستند و این نشان میدهد که برای ورود به بازار کار دانش تئوری کافی نیست و نیاز به مهارتهای عملی و شغلی احساس میشود.
مدیرکل آموزش فنی حرفهای استان زنجان، به موضوع اصلی درباره مهارتآموزی و اعمال تعرفههای آموزشی در حوزه آموزشهای فنی و حرفهای اشاره کرد و گفت: در جامعه فعلی، بحث افزایش شهریهها و سختتر شدن دسترسی به آموزشها به دلیل ناآگاهی و سوءتفاهمات بیشتر شده است.
انصاری افزود: در بخشهای مختلف، نحوه تعیین و اعمال تعرفهها در مراکز آموزش دولتی و غیردولتی اعلام شده است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان گفت: در بخش دولتی، تعرفهها شامل هزینههای ثبتنام، مشاوره، صدور گواهینامه، تامین زیرساختهای آموزشی، فناوری اطلاعات، سنجش، تبلیغات و اطلاعرسانی است.
وی تصریح کرد: در بخش غیردولتی، شهریهها زمان ثبتنام در سامانههای مربوطه محاسبه و دریافت میشود و شامل تامین زیرساختهای فناوری، معرفی و شناسایی ملی، طراحی پورتال الکترونیک، نظارتهای هوشمند و سایر موارد بوده که حدود ۹۰ درصد نظارتها بر عهده موسسات کارآموزی آزاد است.
انصاری به تعریف هزینههای آموزشی اشاره کرد که شامل هزینههای تدریس، تجهیزات، مواد مصرفی و امکانات مورد نیاز برای آموزش است و افزود: نکته مورد تأکید این است که این تعرفهها جدا از شهریههای موسسات بوده و در قالب مقررات و قانون بودجه تصویب شده است.
وی بر اهمیت عدالت آموزشی و توزیع عادلانه فرصتهای مهارتآموزی تأکید کرد و گفت: به خصوص در شرایطی که برخی افراد در طول سال چندین دوره آموزشی شرکت میکنند و فرصتهای مهارتآموزی را از افراد نیازمند میگیرند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان به ضرورت توسعه زیرساختهای آموزش مهارتی، بازسازی مراکز قدیمی، مقاومسازی تجهیزات و جلوگیری از آموزشهای غیرهدفمند تأکید کرد.
وی با تشریح دهکبندی اقتصادی و معافیتهای مربوطه، گفت: بر اساس آییننامه اجرایی و قانون بودجه سال ۱۴۰۴، دهکهای یک تا پنج از پرداخت تعرفههای آموزشی معاف و دهکهای ۶ تا ۱۰ مشمول پرداخت تعرفهها هستند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان زنجان ادامه داد: سامانه رفاه ایرانیان برای شناسایی دهکهای اقتصادی و محاسبه دقیق این تعرفهها به کار گرفته شده است.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقتصادی و خانوادگی، جوانان و افراد نیازمند، به خصوص کسانی که در شرایط اقتصادی دشواری قرار دارند، باید بتوانند از معافیتهای مالی بهرهمند شوند.