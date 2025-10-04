به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک گفت: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون حامل بار مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی به عمل آمده از این کامیون ۲۷۶ کیسه کود شیمیایی بدون مجوز قانونی کشف شد.

فرمانده انتظامی رستم ادامه داد: برابر نظر کارشناسان ارزش اموال کشف شده ۲ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال برآورد شده است و راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.