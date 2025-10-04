فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از دستگیری دو سارق منازل نیمه ساز در این شهرستان خبر داد و گفت: متهمان به ۵۱ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میثم گوهری آرانی افزود: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر سرقت از منازل در حال ساختشان در سطح شهرستان نجف آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی ادامه داد: کارآگاهان پلیس با بررسی‌های دقیق و انجام تحقیقات میدانی موفق شدند، دو متهم و عاملان اصلی این سرقت‌ها را شناسایی و این افراد را در عملیاتی هماهنگ در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد با اشاره به دستگیری دو مالخر اموال سرقت شده گفت: سارقان به ۵۱ فقره سرقت اعتراف کردند و متهمان دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.