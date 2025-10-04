فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان از کشف ۱۶ دستگاه رمز ارز و کارت گرافیکی قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در بازرسی مأموران انتظامی از یک منزل خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمد نیکبخت گفت: مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان اصفهان با اقدامات هوشمندانه پلیسی از نگهداری و استفاده از دستگاه‌های ارز دیجیتال قاچاق در یک منزل مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی ادامه داد: مأموران با هماهنگی مرجع قضائی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از این منزل موفق شدند ۴ دستگاه رمز ارز و ۱۲ کارت گرافیکی قاچاق را کشف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان ارزش دستگاه‌های قاچاق کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی که با تشکیل پرونده برای انجام اقدام قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.