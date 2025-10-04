به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مسعود جوادی روز شنبه در حاشیه بازدید از یکی از شرکت‌های نمونه شیمی ساختمان استان البرز گفت: امروز بومی‌سازی افزودنی‌های نوین بتن و تولید چسب‌های کاشی استاندارد منجر به صرفه‌جویی ارزی چشمگیر و کاهش وابستگی کشور شده است.

مدیرکل استاندارد البرز خاطرنشان کرد: استفاده مواد اولیه مناسب علاوه بر افزایش مقاومت و دوام سازه‌ها با کاهش مصرف سیمان، صرفه‌جویی در انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود.

جوادی با انتقاد صریح از عملکرد برخی تولیدکنندگان متخلف در حوزه چسب‌های کاشی، هشدار داد: استفاده از مواد اولیه نامرغوب منجر به جدا شدن کاشی‌ها، تحمیل هزینه‌های دوباره به مصرف‌کنندگان و تخریب طرح ها خواهد شد و برخورد قانونی با واحد‌های فاقد استاندارد در اولویت جدی است.

جوادی افزود: بتن به‌عنوان محصولی استراتژیک در صنعت ساخت‌وساز، نیازمند استفاده از افزودنی‌های مجاز استاندارد است؛ افزودنی‌های مناسب ضمن افزایش مقاومت و دوام سازه‌ها، امکان طراحی‌های نوین برای پروژه‌های عمرانی را فراهم کرده و با افزایش طول عمر بتن، کاهش مصرف سیمان، صرفه‌جویی در انرژی و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار کشور به شمار می‌رود.