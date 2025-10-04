به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شکرالله پورخاقان افزود: در پي اعلام خبر تيراندازي به سمت يکي از شهروندان در يکي از محله های شهرستان، با توجه به حساسيت موضوع، بررسي به صورت ويژه آغاز شد.

وی ادامه داد: با انجام تحقيقات دقيق و اقدام تخصصي انجام شده، ماموران پليس موفق شدند متهم را شناسايي و اين فرد را در عملياتي هماهنگ دستگير کنند.

فرمانده انتظامي شهرستان شهرضا با بيان اينکه در بازرسي از مخفيگاه متهم يک قبضه سلاح غيرمجاز و7عدد فشنگ مربوطه کشف شد، افزود: فرد دستگير شده پس از تشکيل پرونده براي سير مراحل قانوني تحويل مرجع قضائي شد.