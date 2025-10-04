به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رضا بهراملو افزود: افزایش ۲۰ درصدی کمیت تولید، بهبود ۵۰ درصدی کیفیت محصول و کاهش ۴۰ درصدی هزینه‌های کارگری از مهم‌ترین مزایای اجرای طرح فراز است.

او تصریح کرد: همچنین، این روش نوین به کاهش مصرف آب و جلوگیری از سرمازدگی کمک شایانی می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: شهرستان ملایر که نیمی از باغات انگور استان را در خود جای داده و در سال ۱۳۹۷ به عنوان شهر جهانی انگور ثبت شده، پیشتاز اجرای این طرح است.

رضا بهراملو افزود: ۲۰۰ هکتار از ۴۰۰ هکتار طرح فراز در شهرستان ملایر اجرا شده است.