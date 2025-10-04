به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سعید نورالهی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار گفت: باتوجه به التهابات اخیر و شرایط موجود شاهد شدت گرفتن قیمت برخی کالاها در دوره های زمانی کوتاه هستیم.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: نظام قیمت گذاری شرکت های تولیدی استان و خارج استان می بایست براساس ضوابط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننده باشد؛ چنانچه شکایتی درخصوص افزایش بی رویه و غیرواقعی قیمت ها به تائید ضابطین برسد با استناد به قانون تعزیرات حکومتی با گرانفروشی ها برخورد خواهد شد.



وی به تخلفات خرده فروشان هم اشاره کرد و افزود: در این حوزه هم به استناد نظام قانون صنفی با متخلفین برخورد خواهیم داشت.



مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خطاب به احتکار کنندگان کالا تاکید کرد: از طریق سامانه جامع انبار کالاها نظارت را در دستور ویژه داریم و با هرگونه تخلفی برخورد قانونی خواهیم داشت.



نورالهی اولویت اصلی این اقدامات را صیانت از امنیت اقتصادی کشور و تأمین مایحتاج عمومی مردم اعلام کرد.