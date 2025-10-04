مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از تشدید نظارت بر عرضه کالاهای اساسی در سطح استان خبر داد و گفت: با هرگونه افزایش خودسرانه قیمت ها یا احتکار کالاهای مورد نیاز مردم برخورد خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سعید نورالهی با اشاره به اجرای طرح ویژه نظارت بر بازار گفت: باتوجه به التهابات اخیر و شرایط موجود شاهد شدت گرفتن قیمت برخی کالاها در دوره های زمانی کوتاه هستیم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: نظام قیمت گذاری شرکت های تولیدی استان و خارج استان می بایست براساس ضوابط سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کننده باشد؛ چنانچه شکایتی درخصوص افزایش بی رویه و غیرواقعی قیمت ها به تائید ضابطین برسد با استناد به قانون تعزیرات حکومتی با گرانفروشی ها برخورد خواهد شد.
وی به تخلفات خرده فروشان هم اشاره کرد و افزود: در این حوزه هم به استناد نظام قانون صنفی با متخلفین برخورد خواهیم داشت.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی خطاب به احتکار کنندگان کالا تاکید کرد: از طریق سامانه جامع انبار کالاها نظارت را در دستور ویژه داریم و با هرگونه تخلفی برخورد قانونی خواهیم داشت.
نورالهی اولویت اصلی این اقدامات را صیانت از امنیت اقتصادی کشور و تأمین مایحتاج عمومی مردم اعلام کرد.