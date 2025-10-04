پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی از رسیدگی به ۲ هزار و ۱۶۴ فقره پرونده مربوط به تخلفات در حوزه آرد و نان طی امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: از ابتدای امسال ۲ هزار و ۱۹۲ فقره پرونده تخلفاتی در حوزه آرد و نان به شعب تعزیرات حکومتی استان وارد و به ۲ هزار و ۱۶۴ فقره از این پروندهها رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی گفت: از این تعداد پرونده تعداد ۲ هزار و ۱۹۲ فقره مربوط به تخلفات گرانفروشی و کم فروشی نان و تعداد ۱۴۰ فقره مربوط به تخلفات تهیه و عرضه خارج از شبکه آرد میباشد.
نجف زاده اعلام داشت: شعب رسیدگی کننده با بررسی محتویات پروندهها و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی متخلفان را به پرداخت ۱۱۹ میلیارد و ۴۴۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کردند.
به گفته نجف زاده شعب رسیدگی کننده علاوه بر جزای نقدی نسبت به صدور مجازاتهای غیر نقدی برای برخی واحدهای متخلف از قبیل تعطیلی و پلمپ واحد، نصب پارچه تخلف بر سر در واحد و قطع سهمیه تعدادی از واحدهای متخلف اقدام کردند.
نجف زاده افزود: عوامل گشت مشترک تعزیرات حکومتی و بازرسان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت استان گزارش این تخلفات را در بازرسی از نانواییها و مراکز توزیع آرد کشف و پروندههای آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.