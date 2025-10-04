به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی محرومان به شرح زیر است:

تیم شهرداری نوشهر: احمدرضا ملایی کهنه سرا، تدارکات، محروم انضباطی

تیم نیروی زمینی: دانیال برمک، تدارکات، محروم انضباطی

تیم نفت و گاز گچساران: صادق صادقی بابا احمدی، بازیکن محروم به دلیل اخراج

تیم نود ارومیه: محمدرضا باوی اصل، فیزیوتراپ محروم به دلیل اخراج، داریوش روحی پزشک، مهدی سواری بازیکن محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم پارس جنوبی جم: مهدی رجب زاده، سرمربی محروم به دلیل مجموع اخطار

تیم مس کرمان: آرتا منهاجی، مربی محروم به دلیل مجموع اخطار

دیدار دو تیم داماشیان گیلان و نیروی زمینی بر اساس رای انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.

دیدار دو تیم نفت و گاز گچساران و پالایش نفت بندرعباس بر اساس رای انضباطی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.