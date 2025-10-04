به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق ۲۰ دستگاه گوشی موبایل قاچاق از نوع آیفون به ارزش هفت میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط گوشی‌های کشف شده متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۷۱۳ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده ماموران گمرک مرزی تمرچین شهرستان پیرانشهر گوشی‌های قاچاق را در بازرسی از کالا‌های مسافری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.