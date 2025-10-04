به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پلیس سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهرستان و حوزه استحفاظی موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند و تلاش های شبانه روزی هویت ۲ نفر سارق حرفه ای احشام را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.

موسوی تصریح کرد: متهمان در بازجوئی های اولیه پلیس به ۱۴ فقره سرقت احشام در سطح شهرستان اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شدند.

نصب حفاظ مناسب و دیگر عوامل پیشگیری از سرقت احشام را به شهروندان توصیه کرد و گفت: ضمن توجه به هشدارهای انتظامی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.