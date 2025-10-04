پخش زنده
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی از توزیع بیش از ۲۰۰۰ تن انواع کود کشاورزی در شهرستان سلماس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، با اشاره به عملکرد نیمسال نخست ۱۴۰۴ در شهرستان سلماس گفت: در این شهرستان طی ششماهه ابتدایی سال جاری، بیش از ۲۱۸۲ تن انواع کود کشاورزی شامل ۱۸۹۲ تن کود ازت، ۱۳۰ تن کود فسفات و ۱۶۰ تن کود پتاس میان بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع و فروش رفته است.
مظلومی با تأکید بر اهمیت استمرار در تأمین نهادههای کشاورزی افزود: سلماس بهعنوان یکی از مناطق فعال در حوزه تولید، نیازمند پشتیبانی دقیق و منظم در تأمین کودهای مورد نیاز است. خوشبختانه با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی و همراهی کشاورزان منطقه، این فرآیند با نظم و کیفیت مطلوب انجام شده است.
وی افزود:شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با بهرهگیری از ظرفیتهای لجستیکی و نظارت فنی، تلاش مینماید تا کودهای استاندارد و مورد تأیید را در زمان مناسب به دست بهرهبرداران برساند. در شهرستان سلماس نیز این هدف با دقت دنبال شده و نتایج قابل قبولی حاصل گردیده است. سلماس یکی از نقاط کلیدی در نقشه کشاورزی استان است و تأمین نهادههای این منطقه نقش مهمی در کشاورزی استان دارد.