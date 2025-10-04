به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک در تشریح این خبر بیان کرد: ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی در راستای مبارزه با قاچاق سوخت و فرآورده‌های نفتی، هنگام گشت زنی و کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو ۳ هزار لیتر گازوئیل که به صورت جاساز بود را کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش سوخت‌های کشف شده را یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردند، گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.