مدیرکل دامپزشکی استان تهران از افزایش رصد و نظارت سازمان دامپزشکی بر کشتارگاه ها، واحد‌ها و مراکز عرضه فراورده‌های خام دامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرکل دامپزشکی استان تهران در بازدید از یک واحد بسته بندی مواد پروتئینی در شهرستان رباط کریم، گفت: در شرایط حساسی قرار داریم، اما با این حال نظارت‌های دامپزشکی نشان می‌دهد که کشتار دام و جوجه ریزی برای تامین نیاز مردم افزایش یافته است.

احمد شریعتی گفت: جوجه ریزی حدود ۱۵۰ میلیون قطعه در ماه هدف گذاری شده و رصد ما در مرداد و شهریور نشان می‌دهد میزان جوجه ریزی بیش از این هدف بوده است.

وی افزود: همزمان با تولید داخل، گوشت منجمد و تازه نیز به میزان محدود با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وارد کشور می‌شود.

شریعتی درباره عملکرد سازمان دامپزشکی کشور در طول جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: نظارت این سازمان و همراهی بخش خصوصی موجب شد در ۱۲روز شرایط جنگی، کوچک‌ترین مشکل بهداشتی در حوزه گوشت، مرغ و تخم مرغ ایجاد نشود و این اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

وی در همین حال گفت: کمبود آب، قطعی برق و نرسیدن نهاده در برخی مواقع بر میزان تولید گوشت و تلفات تاثیر گذاشته است.

مدیرکل دامپزشکی استان تهران درعین حال افزود: افزایش قیمت دلار و هزینه‌های کارگری بر قیمت گوشت قرمز و مرغ تاثیر می‌گذارد.

احمد شریعتی از بهبود وضعیت بهداشتی کشتارگاه‌ها و مراکز قطعه بندی نسبت به دهه‌های گذشته خبر داد و گفت: بهبود این شرایط بهداشتی حاصل تلاش و زحمات سرمایه گذاران و سازمان دامپزشکی است.

وی در حاشیه این بازدید درباره میزان کشتار دام در استان تهران افزود: در این استان ۱۵ کشتارگاه دام فعالیت می‌کنند و روزانه ۱۰ هزار راس گوسفند و بز و یک هزار راس گاو کشتار می‌شود.

در جریان این بازدید، مدیرعامل شرکت قطعه بندی و بسته بندی گوشت و مرغ تامین به موقع گوشت برای این واحد‌ها را خواستار شد.

سید اکبر میراحمدی با بیان این که گوشت و مرع بسته بندی شده، فاقد ضایعات است، گفت: گوشت و مرغ بسته بندی شده با توجه به حذف ضایعات در واقع برای مصرف کننده با صرفه‌تر است.

وی افزود: ما گوشت و مرغ بسته بندی شده را با قیمت مصوب به فروشگاه‌ها عرضه می‌کنیم در حالی که این مواد پروتیینی در قصابی‌ها با قیمت‌های مختلف عرضه می‌شود و آنان قیمت مصوب ندارند.

میراحمدی در مورد ظرفیت این واحد قطعه بندی و بسته بندی نیز گفت: ظرفیت اسمی روزانه ما بسته بندی ۱۸ تن مرغ و ۹ تن گوشت است، اما می‌توانیم این ظرفیت را در صورت تامین لاشه گوشت تا ۳ برابر افزایش دهیم.