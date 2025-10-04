پخش زنده
داوران رقابتهای هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال کشور در فصل جاری مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:
دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴
داماشیان گیلان - نیروی زمینی تهران
داور: سیاوش خالقی کمک ها: امین اسکندری، رضا رایجی و محمدحسین یحیی زاده ناظر: مهدی موسی پور
مس سونگون - سایپا تهران
داور: سعاد وفاپیشه کمک ها: مهران مصطفوی، ابوالفضل بیات و امید جمشیدی ناظر: مهرداد ذهبی
هوادار تهران - پارس جنوبی جم
داور: رسول اولیایی کمک ها: علیرضا صیاد، هادی ابراهیمی و بهزاد بارانی ناظر: بابک عباسقلی زاده
فرد البرز - شهرداری ماهشهر
داور: میلاد کهزادی کمک ها: محمد حیدری، امین عمویی و هادی صحرایی ناظر: ایوب غلامزاده
نفت و گاز گچساران - نفت بندرعباس
داور: میلاد نور کمک ها: مرتضی رجال زاده، عباس عسگری و امیرحسین یزدانی ناظر: عبدالرسول استادزاده
شناورسازی قشم - نود ارومیه
داور: رضا براتی کمک ها: علی رعیت، فرزاد ولی ابرقویی و محسن مرادیان ناظر: محمدرضا امینی
سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴
مس شهربابک - مس کرمان
داور: ابراهیم موسوی کمک ها: شهرخ دانشور، احمد حقانی و محمدعلی یعقوبی ناظر: بابک وسیله بر
آریو اسلامشهر - نفت آبادان
داور: سیدحسین حسینی کمک ها: فرزاد ایمانی نژاد، مسعود مرادی و وحید بایش ناظر: محسن فریمانی
نساجی مازندران - بعثت کرمانشاه
داور: ایمان کهیش کمک ها: علی فرزانمنش، امیر غفوری و حسین اسماعیلی ناظر: محمدرضا فلاح