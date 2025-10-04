به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اسامی داوران هفته هفتم لیگ دسته یک فوتبال در فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ مشخص شد که به شرح زیر است:

دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴

داماشیان گیلان - نیروی زمینی تهران

داور: سیاوش خالقی کمک ها: امین اسکندری، رضا رایجی و محمدحسین یحیی زاده ناظر: مهدی موسی پور

مس سونگون - سایپا تهران

داور: سعاد وفاپیشه کمک ها: مهران مصطفوی، ابوالفضل بیات و امید جمشیدی ناظر: مهرداد ذهبی

هوادار تهران - پارس جنوبی جم

داور: رسول اولیایی کمک ها: علیرضا صیاد، هادی ابراهیمی و بهزاد بارانی ناظر: بابک عباسقلی زاده

فرد البرز - شهرداری ماهشهر

داور: میلاد کهزادی کمک ها: محمد حیدری، امین عمویی و هادی صحرایی ناظر: ایوب غلامزاده

نفت و گاز گچساران - نفت بندرعباس

داور: میلاد نور کمک ها: مرتضی رجال زاده، عباس عسگری و امیرحسین یزدانی ناظر: عبدالرسول استادزاده

شناورسازی قشم - نود ارومیه

داور: رضا براتی کمک ها: علی رعیت، فرزاد ولی ابرقویی و محسن مرادیان ناظر: محمدرضا امینی

سه شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۴

مس شهربابک - مس کرمان

داور: ابراهیم موسوی کمک ها: شهرخ دانشور، احمد حقانی و محمدعلی یعقوبی ناظر: بابک وسیله بر

آریو اسلامشهر - نفت آبادان

داور: سیدحسین حسینی کمک ها: فرزاد ایمانی نژاد، مسعود مرادی و وحید بایش ناظر: محسن فریمانی

نساجی مازندران - بعثت کرمانشاه

داور: ایمان کهیش کمک ها: علی فرزانمنش، امیر غفوری و حسین اسماعیلی ناظر: محمدرضا فلاح