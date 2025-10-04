به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: تا ۵ روز آینده جوی پایدار حاکم خواهد بود و در ساعات صبح در برخی مناطق استان هوای غبارآلود پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی افزود: دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق یک تا ۲ درجه افزایش دارد و بیشینه و کمینه دمای شهر اصفهان بین ۳۴ و ۱۲ درجه بالای صفر در نوسان است.

وی با بیان اینکه طی پنج روز آینده جوی پایدار در استان حاکم خواهد بود اضافه کرد: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان غبارآلودگی در نیمه اول روز و وزش باد به نسبت شدید همراه با گرد و خاک محلی در بعدازظهر پیش‌بینی می‌شود.