به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علی شمس در دیدار با مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته در این استان گفت: یزد جزء استان‌های نمونه کشور در زمینه فعالیت‌های ستاد دیه است.

شمس در ادامه، با تأکید بر ترویج فرهنگ حسنه کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد ادامه داد: ستاد دیه استان یزد همواره یکی از استان‌های سرآمد در برگزاری پویش‌های آزادی زندانیان بوده و با خلاقیت و نوآوری در شیوه‌های جذب مشارکت مردمی، توانسته است موجی از امید و همدلی را در دل خانواده‌های زندانیان جاری سازد.

در ادامه این نشست هادی جلالی معاونت روابط عمومی ستاد مردمی دیه کشور ضمن تقدیر از اقدمات صورت گرفته در واحد روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان یزد گفت: استان یزد جزء استان‌های برتر در زمینه اطلاع رسانی و ارتباط با رسانه‌ها و ساخت تیزر‌ها و ویدیو‌های فرهنگ سازانه قرار داشته و همواره یک الگوی خوبی برای دیگر استان‌های کشور می‌باشد.

محمد علی شاه حسینی مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد نیز به ارائه عملکرد ۶ ماهه این ستاد مردمی پرداخت و در ادامه گفت: در تلاشیم تا همواره در مناسبت‌های مختلف اقدام به برگزاری پویش‌ها و گلریزان‌های متفاوت نماییم تا بتوانیم اصناف و مشاغل متفاوت را در امر آزادی زندانیان غیر عمد مشارکت دهیم.

این نشست به منظور ارائه راهکار‌های نوین و عملیاتی برای تسریع روند آزادی مددجویان مورد بحث و جمع‌بندی قرار گرفت تا نقشه راهی روشن و هدفمند، مسیر رهایی افراد گرفتار را هموار سازد.

گفتنی است در ادامه این دیدار، درباره برنامه‌های آتی ستاد مردمی دیه استان یزد گفت‌و‌گو شد و راهکار‌های لازم برای اجرای این برنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.