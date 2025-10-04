خلق ایده های پوشاک با الهام از هویت ایرانی
جشنواره مُد و لباس از ایده تا تولید استان البرز با حضور ۱۲ گروه در دو روز با خلق ایده هایی با الهام از هویت ایرانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: جشنواره مد و لباس در البرز با هدف ایجاد بستری برای نمایش خلاقیت جوانان و برقراری ارتباط میان طراحان و تولیدکنندگان با هویت ایرانی اسلامی برگزار شد.
شریفی افزود: جشنواره شامل سه موضوع کلی بناهای اسلامی، قالی و قالیچههای ایرانی و "لباسهای سنتی ایرانی بوده است که چهار تیم از ۱۲ گروه شرکتکننده روی یک کانسپت مشترک کار کردند تا بتوانند برداشت خلاقانه خود را با الهام از هویت ایرانی ارائه دهند.
وی گفت: در روز نخست، شرکتکنندگان پس از ارائه مودبورد با هدایت منتورهای تخصصی از حوزه طراحی پارچه، طراحی لباس و صنعت پوشاک، طرحهای منتخب خود را برای اجرا آماده کردند. روز دوم به الگوسازی و دوخت اختصاص یافت و در مجموع، یک فرایند کامل از ایده تا تولید تجربه شد.