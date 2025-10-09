پخش زنده
امروز: -
۵۰ هزار و ۴۸۵ کیلو لاشه غیرقابل مصرف از کشتارگاههای زنجان ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سرپرست اداره کل دامپزشکی استان زنجان گفت: طی ۶ ماهه نخست امسال در جریان نظارتهای صورت گرفته از کشتارگاههای استان ۵۰ هزار و ۴۸۵ کیلوگرم لاشه غیرقابل مصرف شناسایی و ضبط شد که اقدامی حیاتی در حفظ سلامت عمومی و پیشگیری از بیماریهای مشترک بین انسان و دام است.
شرفی افزود: ضبط فرآوردههای ناسالم، اقدامی فنی نیست، بلکه تعهدی اخلاقی و انسانی در قبال سلامت مردم است و این حجم از نظارت، نشاندهنده عزم دامپزشکی استان در اجرای مأموریتهای حاکمیتی و حفظ اعتماد عمومی است.
وی اضافه کرد: طی ۶ ماهه اول سال جاری، کارشناسان نظارت بهداشتی این اداره با حضور فعال در کشتارگاههای دام استان، بر روند کشتار، سلامت لاشهها و رعایت الزامات بهداشتی نظارت کامل داشتهاند.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان زنجان ادامه داد: در این مدت، مجموع ۲۴ هزار و ۷۸ راس دام شامل گوسفند، بز، گاو، گوساله مورد بازرسی قرار گرفتند که وزن کل فرآوردههای خام دامی تولیدشده به سه میلیون و ۹۷ هزار و ۱۷۹ کیلوگرم رسید.
شرفی در ادامه با تاکید بر نقش بیبدیل دامپزشکی در تامین امنیت غذایی افزود: نظارتهای بهداشتی دامپزشکی، نهتنها یک وظیفه قانونی بلکه یک ماموریت ملی در صیانت از سلامت مردم است.
به گفته وی، هر لاشهای که توسط دامپزشکی بررسی و تایید میشود، حلقهای از زنجیره ایمنی غذایی کشور را مستحکمتر میسازد.
شرفی افزود: کشتارگاهها نقطه تماس مستقیم بین تولید و مصرف هستند، اگر در این نقطه، نظارت علمی، دقیق و بیاغماض صورت نگیرد، سلامت جامعه در معرض تهدید قرار میگیرد.
وی یادآور شد: دامپزشکی استان زنجان با بهرهگیری از نیروهای متخصص، در خط مقدم این ماموریت ایستاده است.
سرپرست اداره کل دامپزشکی استان زنجان یادآور شد: روند نظارتهای بهداشتی با جدیت در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت و گزارشهای تحلیلی آن در اختیار مراجع ذیربط و افکار عمومی قرار خواهد گرفت.