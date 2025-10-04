پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی از آغاز تحصیل ۴ هزار و ۷۰۰ نوآموز پیشدبستانی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مدیر آموزش و پرورش شهرستان خوی در آیین جشن غنچهها اظهار داشت: در سال تحصیلی جدید، بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ نوآموز پیشدبستانی در ۷۲ مرکز کودکستان آماده تحصیل میشوند.
وی کودکان را منبع عشق و محبت در خانوادهها دانسته و بر اهمیت توجه به امر فرزندآوری به عنوان یکی از تاکیدات رهبری در جهت افزایش و جوانسازی جمعیت اشاره کرد.
فتحعلی لو، ابراز داشت: جشن غنچهها به عنوان مقدمهای برای ورود نوآموزان به پیشدبستانی طراحی شده است تا در اولین حضور خود در مدرسه، روزی شاد را تجربه کنند و با مربیان، اولیا مدرسه و همکلاسیهای خود آشنا شوند.
او همچنین به اهمیت ایجاد سازمان تعلیم و تربیت کودک اشاره کرده و این دوره را یکی از مهمترین مراحل تربیتی برای دانشآموزان دانست.
فتحعلی لو، در پایان خاطر نشان کرد: تشکیل شخصیت دانشآموزان در کودکی بهترین توجیه عقلانی برای توجه بیشتر به دورههای پیش از دبستان و دبستان است.