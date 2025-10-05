پیشرفت ۹۰ درصدی قطعه دوم محور لنده ـ تراب
فرماندار شهرستان لنده گفت: قطعه دوم محور لنده–تراب در امتداد محور ملی پاتاوه_دهدشت، ۹۰ درصد پیشرفت کاری دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد تقوی با بیان اینکه آخرین پل این محور تا پایان مهر تکمیل می شود،افزود: بستر راه تسطیح و کوبیده شده و عملیات احداث دیوارهای حائل نیز آغاز شده است. همه تلاش ما این است که پروژه تا دهه فجر امسال به بهرهبرداری برسد.
فرماندار لنده در توضیح وضعیت قطعه سوم گفت: این بخش از پروژه تاکنون سه بار به مناقصه رفته اما بهدلیل مشکلات پیمانکاری تعیین تکلیف نشده است؛ انتظار می رود بهزودی پیمانکار مشخص تا کلنگزنی در آینده نزدیک انجام میشود.
صمد امینی، کارشناس حوزه راهداری هم گفت: کاهش بیش از ۴۰ کیلومتر مسیر ارتباطی با مرکز استان، یکی از مهمترین مزایای این پروژه است. تکمیل این جاده، یکی از حلقههای مهم خروج لنده از بنبست تاریخی خواهد بود.
در کنار اتمام قطعه دوم، باید قطعه سوم هم که از روستای بنهبلوط تا شهر لنده امتداد دارد، هرچه سریعتر آغاز شود تا زنجیره توسعه کامل شود.
قطعه اول به طول ۵ کیلومتر، با مشارکت بنیاد علوی، افتتاح شده است.