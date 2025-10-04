پخش زنده
معاون جهاد کشاورزی شهرستان اسدآباد گفت: امسال در ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از زمینهای این شهرستان چغندر قند کشت شده که پیش بینی میشود ۱۳۵ هزار تن محصول برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حسن طلایی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار در اسدآباد چغندر قند با آبیاری قطرهای کشت شده است افزود: برداشت چغندر قند از ۲۲ شهریور آغاز شده و تا آذر ماه ادامه دارد.
او تصریح کرد: برای افزایش عملکرد چغندرقند ۳ کلاس آموزشی برای کشاورزان برگزار شده و سهمیه هر کشاورز ۱۲ کیسه کود در هکتار است.