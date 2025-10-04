به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی حسن طلایی با بیان اینکه امسال برای نخستین بار در اسدآباد چغندر قند با آبیاری قطره‌ای کشت شده است افزود: برداشت چغندر قند از ۲۲ شهریور آغاز شده و تا آذر ماه ادامه دارد.

او تصریح کرد: برای افزایش عملکرد چغندرقند ۳ کلاس آموزشی برای کشاورزان برگزار شده و سهمیه هر کشاورز ۱۲ کیسه کود در هکتار است.