به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ احمد محمودزاده با اشاره به تشکیل حدود ۱۳۴ پرونده تخلف گفت: نظارت بر مدارس غیردولتی و برخورد جدی با تخلفات شهریه به‌صورت سیستماتیک و از درون مدرسه تا سطح وزارتخانه انجام می‌شود.

وی گفت: به همین منظور شورای نظارت تشکیل شده است تا انحرافاتی که ممکن است در برخی مدارس رخ دهد، شناسایی و با آنها برخورد شود.

رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی وزارت آموزش‌وپرورش به موضوع شهریه مدارس غیردولتی اشاره کرد و افزود: برای مدارس غیردولتی نرخ مصوب تعیین می‌شود و در صورت دریافت شهریه بیشتر، اولین کاری که انجام می‌شود، عودت مبلغ اضافی به دانش‌آموزان یا خانواده‌ها است. متناسب با زیست‌بوم مناطق، تورم و آیتم‌های تاثیرگذار، نرخ شهریه تعیین می‌شود.

محمودزاده به سایر جنبه‌های نظارت بر مدارس غیردولتی پرداخت و گفت: نه‌تنها بر موضوع شهریه نظارت می‌شود، بلکه بر بخش‌های دیگر مانند مجوز، کیفیت‌بخشی آموزشی، کارکرد‌ها و رویکرد‌های تربیتی و پرورشی نیز نظارت می‌شود. به گفته محمود زاده، حدود ۴۰ هزار مجموعه آموزشی غیردولتی در سراسر کشور فعال است که نیاز به نظارت به‌صورت مداوم و سیستماتیک است.