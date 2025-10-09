پخش زنده
امروز: -
روشهای سنتی مانند مصرف شیر با عسل، نوشیدنیهای گرم و همچنین بخار حاصل از نمک طبیعی یا آب معدنی میتوانند به کاهش درد گلو کمک کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ یک پزشک متخصص با بیان اینکه بخور خانگی برای تسکین گلودرد مفید است هشدار داد: استفاده نادرست از بخار داغ میتواند به مخاط گلو آسیب بزند و وضعیت را بدتر کند.
روشهای سنتی مانند مصرف شیر با عسل، نوشیدنیهای گرم و همچنین بخار حاصل از نمک طبیعی یا آب معدنی میتوانند به کاهش درد گلو کمک کنند. این موضوع را الکساندر وروبلفسکی، دستیار بخش درمان سرپایی در مؤسسه پزشکی بالینی دانشگاه پیروگوف، در گفتوگو با یک نشریه روسی بیان کرد.
او توضیح داد: «واقعاً چای گرم یا شیر میتواند ناراحتی گلو را تسکین دهد و تحریک آن را کاهش دهد. عسل که سرشار از ویتامینها و ریزمغذیهاست، به تقویت سیستم ایمنی کمک کرده و اثر خفیف ضدباکتریایی دارد. نوشیدنی گرم باعث افزایش ترشح بزاق میشود که این امر برای ترمیم غشای مخاطی مفید است. با این حال، باید در نظر داشت که شیر و عسل جایگزین درمان کامل با آنتیبیوتیکها در عفونتهای باکتریایی نیستند.»
با این وجود، در برخی افراد شیر با عسل ممکن است موجب ناراحتی شود؛ بهویژه کسانی که دچار عدم تحمل لاکتوز هستند یا به عسل حساسیت دارند.
این پزشک متخصص افزود «یکی دیگر از روشهای سنتی مؤثر، مصرف هر نوع نوشیدنی گرم است. این کار تحریک گلو را کاهش داده و مخاط را مرطوب میکند. همچنین بخور خانگی میتواند مفید باشد. بخار ناشی از نمک طبیعی یا آب معدنی به مرطوب شدن مجاری تنفسی و پاکسازی غشای مخاطی کمک میکند. اما باید به یاد داشت که استفاده نادرست از نسخههای خانگی میتواند آسیبزا باشد؛ مثلاً بخار خیلی داغ ممکن است به غشای مخاطی حنجره صدمه بزند و موجب ناراحتی بیشتر شود.»
این پزشک تأکید کرد که نسخههای سنتی، از جمله شیر با عسل، تنها بهعنوان روش کمکی قابل استفادهاند و نمیتوانند جایگزین معاینه پزشکی و درمان کامل شوند.