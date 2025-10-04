فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، از اجرای سلسله عملیات‌های موفق در ۴۸ساعت گذشته خبر داد که طی آن مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، سوخت، کالا و تجهیزات قاچاق کشف و ده‌ها متهم و قاچاقچی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ عزت‌الله غلامی در توضیح بیشتر اظهار کرد: در ادامه مأموریت‌های قاطع و هوشمندانه یگان‌های ویژه پاسداران فراجا برای صیانت از امنیت و ثبات کشور، یگان تکاوری با انجام چندین عملیات هدفمند در نقاط مختلف، دستاورد‌های مهمی را رقم زد.

فرمانده یگان تکاوری یگان‌های ویژه پاسداران فراجا، با اعلام این خبر تصریح کرد: در ۴۸ساعت گذشته، تکاوران شجاع این یگان موفق به کشف ۳۷کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۴۴تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان شدند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها همچنین ۱۰دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز به همراه ۲۰ قاچاقچی حرفه‌ای دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

فرمانده یگان تکاوری ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نیرو‌های خود، تأکید کرد: این نتایج حاصل اقتدار، هوشیاری و آمادگی دائمی تکاوران فراجا است. نیرو‌هایی که با ایمان، انضباط و روحیه جهادی در مسیر تحقق امنیت پایدار و مقابله با هرگونه ناامنی و قاچاق، از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.

سرهنگ غلامی در پایان با گرامیداشت هفته فراجا، خاطرنشان کرد: یگان تکاوری به عنوان بازوی توانمند فراجا، با عزمی راسخ در مسیر مبارزه با جرائم سازمان‌یافته و قاچاق کالا و سوخت، همچنان در خط مقدم دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستاده است.