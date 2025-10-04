دستگیری ۲۰ قاچاقچی حرفهای در عملیاتهای ۴۸ ساعته یگان تکاوری
فرمانده یگان تکاوری یگانهای ویژه پاسداران فراجا، از اجرای سلسله عملیاتهای موفق در ۴۸ساعت گذشته خبر داد که طی آن مقادیر قابل توجهی مواد مخدر، سوخت، کالا و تجهیزات قاچاق کشف و دهها متهم و قاچاقچی دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ عزتالله غلامی در توضیح بیشتر اظهار کرد: در ادامه مأموریتهای قاطع و هوشمندانه یگانهای ویژه پاسداران فراجا برای صیانت از امنیت و ثبات کشور، یگان تکاوری با انجام چندین عملیات هدفمند در نقاط مختلف، دستاوردهای مهمی را رقم زد.
فرمانده یگان تکاوری یگانهای ویژه پاسداران فراجا، با اعلام این خبر تصریح کرد: در ۴۸ساعت گذشته، تکاوران شجاع این یگان موفق به کشف ۳۷کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۴۴تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان شدند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها همچنین ۱۰دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز به همراه ۲۰ قاچاقچی حرفهای دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
فرمانده یگان تکاوری ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای خود، تأکید کرد: این نتایج حاصل اقتدار، هوشیاری و آمادگی دائمی تکاوران فراجا است. نیروهایی که با ایمان، انضباط و روحیه جهادی در مسیر تحقق امنیت پایدار و مقابله با هرگونه ناامنی و قاچاق، از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.
سرهنگ غلامی در پایان با گرامیداشت هفته فراجا، خاطرنشان کرد: یگان تکاوری به عنوان بازوی توانمند فراجا، با عزمی راسخ در مسیر مبارزه با جرائم سازمانیافته و قاچاق کالا و سوخت، همچنان در خط مقدم دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستاده است.