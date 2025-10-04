معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن کشور در سفر به اسدآباد از ۵ روستای این شهرستان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، داریوش بلدی گفت: امروز در سفر به شهرستان اسدآباد از ۵ روستای این شهرستان به همراه نماینده مردم و فرماندار بازدید داشتیم که قرار شد اقداماتی در حوزه طرح هادی اجرا شود.

او افزود: با همکاری دهیاری روستای چنار سفلی قرار شد ۷۹ کوچه آسفالت شود و هیچ کوچه خاکی در این روستا باقی نماند.

معاون توسعه و عمران روستایی بنیاد مسکن کشور تأکید کرد: اشتغال روستائیان بسیار مهم است که به دنبال ایجاد زیر ساخت‌های گردشگری در روستا‌های هدف گردشگری در اسدآباد خواهیم بود.

این مسئول تصریح کرد: در روستای یوسف آباد با همکاری راهداری اقدام به ساخت بلوار در مسیر جاده اصلی خواهیم داشت و بر اساس پیشنهادات نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی مشکلات طرح هادی در روستا‌های بالای ۲۰ خانوار را بر طرف خواهیم کرد.