به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و قزاقستان در جمع خبرنگاران در خرم‌آباد بیان کرد: همراه سفیر قزاقستان در ایران، بازدیدی از مراکز صنعتی لرستان و نشستی با فعالان اقتصادی برگزار شد.

امیر عابدی ادامه داد: تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق مشترک بازرگانی لرستان و قزاقستان به منظور همکاری در بخش‌های آموزشی، توانمندسازی فعالان اقتصادی، معرفی فرصت‌های دو کشور و حضور در رویداد‌های بین‌المللی امضا شد. تمام تلاش ما استفاده از ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی لرستان برای بازار قزاقستان است و باید سعی کنیم ضمن معرفی فرصت‌ها، توانایی و انگیزه را در فعالان اقتصادی با توجه به مشکلات موجود ایجاد کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان نیز اظهار کرد: امروز میزبان سفیر قزاقستان در لرستان بودیم که امیدواریم باب همکاری‌های بیشتر بین فعالان اقتصادی استان و کشور قزاقستان باشد.

امید امیدی شاه‌آبادی افزود: در برنامه توسعه لرستان قرار است میزان صادرات استان طی ۴ سال به یک میلیارد دلار افزایش یابد که قزاقستان می‌تواند یکی از اهداف ما در این زمینه باشد و امیدواریم با همکاری بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به این هدف برسیم.