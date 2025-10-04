به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پکن، نشان افتخار تلاش برای توسعه همکاری با چین در زمینه های فناوری، صنعتی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای به ۴۲ اندیشمند و فعال جهانی اهدا شد که در این میان از جمهوری اسلامی ایران، علی محمد سابقی رایزن فرهنگی پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن بخاطر فعالیت‌های گسترده فرهنگی و تالیف ۶ جلد کتاب و بیش از ۷۰ مقاله در زمینه مشترکات فرهنگی ایران و چین موفق به دریافت این نشان شد.

این مراسم همزمان با روز ملی و آغاز ۷۶مین سالروز تاسیس جمهوری خلق چین از سوی وزارت منابع انسانی و امنیت اجتماعی برگزار شد و به متخصصان حوزه های فناوری، صنعتی، آموزشی، فرهنگی و رسانه ای از کشورهای مختلف از جمله آلمان، دانمارک، استرالیا، ایتالیا، ایران، مصر، عربستان سعودی و ژاپن، نشان دولتی اهدا شد.

همچنین برندگان این نشان به دعوت آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین در مراسم روز ملی چین در تالار کنگره خلق که با حضور همه مقامات دولتی، حزبی، لشگری و کشوری و سفرای کشورهای مختلف مستقر در پکن برگزار شد، شرکت کردند.