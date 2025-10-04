مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری خانه سازی ایران گفت: سه طرح درمانگاه‌های تخصصی بیمارستان آتیه در همدان ، کبودراهنگ و ملایر در حال ساخت هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی اکبر خراسانی در بازدید از طرح‌های درمانی نیمه کاره استان همدان افزود: برای این ۳ طرح و تجهیز شدن آنها، هزار و دویست میلیارد تومان اعتبار هزینه می‌شود.

او تصریح کرد: طرح درمانی شهرستان کبودراهنگ در هفته تامین اجتماعی سال آینده تجهیز و تحویل داده می‌شود و طرح درمانی بیمارستان غرضی ملایر هم در دهه مبارک فجر سال ۱۴۰۵ به بهره برداری می‌رسد.

علی اکبرخراسانی افزود: طرح بیمارستان آتیه همدان هم طبق برنامه زمان بندی در هفته دولت ۱۴۰۶ به بهره برداری می‌رسد.