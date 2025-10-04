عملیات ساخت مدرسه برای دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در یک حسینیه در روستای «میانکوه سنقز» درگز، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: مدرسه این دانش آموزان به دلیل نبود فضای آموزشی در منطقه، در یک حسینیه دایر بود.

مصطفی اسدی افزود: با پیگیری انجام شده دستور ساخت جهادی یک باب مدرسه در این روستا صادر و بر این اساس عملیات تسطیح و زیرسازی این طرح آموزشی از امروز، شنبه آغاز شد.

وی با بیان اینکه اداره منابع طبیعی شهرستان درگز یک زمین ۱۵۰ متری را به آموزش و پرورش برای این منظور واگذار کرد، افزود: این مدرسه با زیربنایی حدود ۶۳ متر مربع، ساخته می‌شود و مدت ساخت برای آن، دو ماه در نظر گرفته شده است.

این مسئول اضافه کرد: این مدرسه با مشارکت دو خیر مدرسه‌ساز اجرا خواهد شد و در کمترین زمان تلاش می‌شود این طرح تکمیل و دانش‌آموزان روستا هرچه سریع‌تر از فضای آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

اسدی تاکید کرد: این اقدام در راستای رفع دغدغه‌های موجود و اجرای سیاست‌های وزارت آموزش و پرورش در قبال مدارس مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته است.

در هفته اخیر فیلمی پیرامون وضعیت فضای آموزشی روستای «میانکوه سنقز» از توابع شهرستان درگز در فضای مجازی منتشر شد که در آن تعدادی دانش آموز در حال تحصیل یا بازی در یک فضای نیمه ساز و در کنار مصالح ساختمانی بودند.

در پی آن مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی اعلام کرد: این روستا به دلیل دارا بودن تعداد دانش‌آموز کمتر از ۱۰ نفر، قابلیت ساخت مدرسه طبق قوانین سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور را ندارد و دانش آموزان به جای کانکس، در حسینیه روستا مشغول به تحصیل هستند.