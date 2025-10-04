پخش زنده
بیش از ۶۵ هزار گردشگر خارجی، از مهر ۱۴۰۳تاکنون در استان مازندران اقامت داشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران گفت: از مهر ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶۵ هزار گردشگر خارجی در اقامتگاههای رسمی استان اقامت داشتند.
حسین ایزدی افزود: همچنین از مهر ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶۸ میلیون نفر شب اقامت در استان مازندران ثبت شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مازندران با اشاره به افزایش ۷ هزار و ۴۴۶ تخت، با صدور پروانه بهرهبرداری تأسیسات گردشگری از مهر ۱۴۰۳ تاکنون گفت: در حال حاضر ظرفیت رسمی اقامت در مازندران به ۱۱۵ هزار و ۴۸ تخت رسیده است.
او با اشاره به سرمایهگذاری ۱۶۰ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومانی در بخش صدور پروانه تأسیسات گردشگری و اشتغال یک هزار و ۴۲۵ نفر گفت: بیش از ۹ هزار و ۲۳۳ بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری استان ثبت شده است.
ایزدی با اشاره به برگزاری ۱۶ کارگاه آموزشی و آموزش ۴۴۸ فعال گردشگری در بازه زمانی یکساله، بیان کرد: ۱۴ گواهینامه استانداردسازی و کیفیت خدمات گردشگری صادر شده است.