به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران گفت: از مهر ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶۵ هزار گردشگر خارجی در اقامتگاه‌های رسمی استان اقامت داشتند.

حسین ایزدی افزود: همچنین از مهر ۱۴۰۳ تاکنون بیش از ۶۸ میلیون نفر شب اقامت در استان مازندران ثبت شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران با اشاره به افزایش ۷ هزار و ۴۴۶ تخت، با صدور پروانه بهره‌برداری تأسیسات گردشگری از مهر ۱۴۰۳ تاکنون گفت: در حال حاضر ظرفیت رسمی اقامت در مازندران به ۱۱۵ هزار و ۴۸ تخت رسیده است.

او با اشاره به سرمایه‌گذاری ۱۶۰ هزار و ۳۶۱ میلیارد تومانی در بخش صدور پروانه تأسیسات گردشگری و اشتغال یک هزار و ۴۲۵ نفر گفت: بیش از ۹ هزار و ۲۳۳ بازدید نظارتی از تاسیسات گردشگری استان ثبت شده است.

ایزدی با اشاره به برگزاری ۱۶ کارگاه آموزشی و آموزش ۴۴۸ فعال گردشگری در بازه زمانی یک‌ساله، بیان کرد: ۱۴ گواهینامه استانداردسازی و کیفیت خدمات گردشگری صادر شده است.