به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام و المسلمین کریمی‌تبار در این دیدار انتصاب سرپرست جدید فرودگاه را تبریک گفت و با تأکید بر جایگاه استراتژیک استان به دلیل هم‌مرزی با کشور عراق و فقدان خطوط ریلی، خواستار افزایش تعداد پرواز‌ها شد.

محمدتقی سلجوقی در این دیدار؛ ضمن ارائه گزارشی جامع از وضعیت طرح‌های توسعه و زیرساخت‌های موجود، گفت: برای نخستین بار، پرواز‌های شرکت هواپیمایی کاسپین در استان برقرار شده و همچنین برنامه پرواز‌های عتبات عالیات با هدف خدمت‌رسانی به زائران اباعبدالله الحسین علیه‌السلام و مردم شریف استان در حال پیگیری است.