برگزاری جشن غنچهها برای نوآموزان لرستانی
مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: امسال ۲۵ هزار نوآموز در ۹۰۰ کودکستان لرستان مسیر مهارت آموزی و یادگیری را آغاز میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش لرستان در این مراسم با بیان اینکه امسال ۲۵ هزار نوآموز در ۹۰۰ کودکستان لرستان مسیر مهارت آموزی و یادگیری را آغاز میکنند گفت: این مراسم فراتر از یک رویداد ساده است و باید بهعنوان یک اتفاق تربیتی مورد توجه قرار گیرد، ما باید احساس تعلق را در نوآموزان افزایش دهیم؛ یکی از دلایل بیگانگی کودکان با مدرسه، حرفزدنهای زیاد و کمتوجهی به مشارکت آنهاست.
سید عیسی سهرابی همچنین بر نقش کلیدی مدیران و مؤسسین مراکز پیشدبستانی تأکید کرد و یادآور شد: اداره کل آموزش و پرورش وظیفه نظارت و پشتیبانی دارد و اجرای برنامهها باید توسط مدارس و کودکستانها صورت گیرد.
از دیگر نکات برجسته مراسم، توجه ویژه به نمادهای فرهنگی استان بود که از لباس محلی و سایر نمادهای بومی استفاده شده بود. سهرابی این نمادها را سرمایههای فرهنگی دانست و از مدیران و والدین بابت حضور فعال و همکاری صمیمانه در این جشن تشکر کرد.
وی با اشاره به قرار گرفتن استان لرستان در رتبه چهارم ثبتنام نوآموزان پیشدبستانی در کشور ، ابراز امیدواری کرد این روند موفقیتآمیز ادامه یابد.
بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ثبت نام نوآموزان در کودکستانها و مراکز پیش دبستانی تا آبان ادامه دارد.