این بازی در نهایت با نتیجه ۲-۱ به سود پردیس به پایان رسید.

نیمه نخست با وجود خلق موقعیت‌هایی از سوی هر دو تیم، با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نیمه دوم ابتدا پالایش نفت اصفهان توسط بهنام فکور موفق شد گل نخست را وارد دروازه پردیس کند.

اما پردیس قزوین خیلی زود توسط وحید شفیعی با ضربه‌ای زیبا به گل تساوی رسید تا بازی با نتیجه ۱–۱ دنبال شود.

در ادامه، بی‌احتیاطی بازیکن پالایش نفت و تکل روی پای بازیکن پردیس، داور را مجاب کرد تا یک ضربه پنالتی به سود میزبان اعلام کند.

پنالتی را علی‌اصغر حسن‌زاده، بازیکن باتجربه و کاپیتان سابق تیم ملی، زد اما دروازه‌بان پالایش نفت موفق شد ضربه او را مهار کند.

با این حال، در فاصله سه دقیقه مانده به پایان بازی، حسن‌زاده روی یک توپ برگشتی با ضربه‌ای تماشایی گل دوم پردیس را به ثمر رساند تا پنالتی از دست‌رفته‌اش را جبران کرده باشد.

با این پیروزی، تیم پردیس قزوین ۱۴ امتیازی شد و در رده نهم جدول رده‌بندی قرار گرفت.

پردیس قزوین در هفته دوازدهم لیگ برتر، نوزدهم مهرماه در تبریز به مصاف مس سونگون ورزقان خواهد رفت.