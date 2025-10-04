شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۵۸۶۵۹۵
تاریخ انتشار:
۱۲ مهر ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۱
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
در دومین روز از هفته نیروی انتظامی؛
از نواختن شدن زنگ پلیس تا بدرقه فرزندان نو آموز شهدای نیروی انتظامی
تعدادی از فرزندان شهدای نیروی انتظامی با بدرقه فرمانده انتظامی استان روانه مدرسه شدند.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55355329"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5586595/55355329?width=600&height=350"></script></div>
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما