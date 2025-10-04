به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حمیدرضا خان محمدی معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در سفر یک روزه خود به شهرستان فلاورجان با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از مصوبات سفر سال گذشته که ساخت و مقاوم سازی بیش از ۱۵ مدرسه در این شهرستان بوده است تکمیل و به بهربرداری رسیده است گفت:با هدف افزایش فضای آموزشی در این شهرستان مولد سازی املاک بدون استفاده آموزش و پرورش در فلاورجان با همکاری مسولان این شهرستان سرعت خواهد گرفت.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه بیش از ۵۰ درصد از ۳۰۰ مدرسه این شهرستان فرسوده است گفت: با توجه به گذشت ۱۲ روز از سال تحصیلی جدید به علت کمبود فضای آموزشی در شهرستان متاسفانه بیش از ۱۰۰ دانش آموز سر کلاس نرفته و ۳۰ دانش آموز هم در کلاس کانکسی تحصیل می‌کنند.

رمضان رحیمی افزود: با مشارکت خیران نیک اندیش از ابتدای امسال تا کنون ۳۲ کلاس درس جدید دراین شهرستان افتتاح شده است.