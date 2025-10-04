پخش زنده
ذخایر نفتگاز نیروگاهی کشور با رشد بیسابقه ۱۱۴ درصدی به مرز تاریخی ۳.۲ میلیارد لیتر رسید؛ رکوردی که زمستان بدون خاموشی را نوید میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، با افزایش تولید نفتگاز و مدیریت مصرف در بخشهای غیرنیروگاهی، ۳/۲ میلیارد لیتر سوخت مایع بیشتر از مدت مشابه سال گذشته به نیروگاههای کشور تحویل شده است که حکابت از رشد ۱۱۴ درصدی دارد.
با توجه به سطح ذخایر نفتگاز نیروگاههای کشور، در صورت مدیریت هوشمند سبد سوخت و کنترل مصرف معادل نیروگاهها، انتظار میرود در زمستان پیشرو، فرآیند تولید برق بدون چالش جدی انجام شود.
این دستاورد، نشانهای از عملکرد هماهنگ زنجیره تولید، پالایش و توزیع انرژی در کشور است که میتواند به افزایش پایداری شبکه برق و تأمین مطمئن انرژی در روزهای اوج مصرف منجر شود.