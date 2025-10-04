به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجان‌غربی در جریان این بازدید با تأکید بر ضرورت فعال‌سازی مجدد بازارچه، گفت: احیای این مجموعه می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق کسب‌وکار‌های محلی ایفا کند.

رضا رحمانی همچنین بر لزوم رفع موانع موجود و تسریع در آماده‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز برای بازگشایی بازارچه تأکید کرده و افزود: با بهره‌برداری مجدد از این ظرفیت، امکان افزایش تعاملات تجاری در منطقه فراهم خواهد شد.