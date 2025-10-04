به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛رئیس پلیس راهور انتظامی استان گفت: یک دستگاه خودروی سواری پژو به علت تخطی از سرعت مطمئنه در پل قویون ارومیه با تیر برق و همچنین با سه خودروی دیگر برخورد کرده که متاسفانه راننده خودرو که خانم بوده از خودرو به پایین پل پرت و بدلیل مجروحیت شدید به بیمارستان منتقل گردید.

سرهنگ ابراهیمی با بیان اینکه، راننده این خودرو به بیمارستان منتقل شده است، به رانندگان توصیه کرد: امیدواریم رانندگان به این مورد توجه بکنند که همیشه خانواده‌ها چشم انتظار عزیزان شان هستند و احتیاط شرط اول رانندگی است، ایمن برانیم، سالم بمانیم.