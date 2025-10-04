به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گفت: مادر شهید نقدعلی پیشانی دار دیروز به دلیل کهولت سن دعوت حق را لبیک گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

احمد بهرامی افزود: شهید نقدعلی پیشانی دار درسال ۱۳۶۲ به منطقه عملیاتی جنوب اعزام جبهه وجنگ شد ودرسال ۱۳۶۴ در عملیات والفجر هشت بر اثر اصابت ترکش خمپاره به کمر، پهلو و پا در منطقه فاو به شهادت رسید.

شهرستان دنا ۱۲۶ شهید و ۴۲۰ جانباز تقدیم به نظام انقلاب، کرده است.