اخباری از پیدا شدن دو فرد مفقود شده در ارتفاعات درازنوی کردکوی و روستای کفشگیری گرگان تا پاکسازی بخشی از پارک ملی گلستان با حضور عاشقان طبیعت را در بسته خبری کوتاه ببینید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هلال احمر گلستان اعلام کرد: دو فرد مفقود شده در ارتفاعات درازنوی کردکوی و روستای کفشگیری گرگان با تلاش نیروی امداد و نجات هلال احمر پیدا شدند و به آغوش خانواده بازگشتند.
مدیر کل آموزش فنی و حرفهای گلستان از تخصیص یک میلیارد تومان اعتبار برای تجهیز فنی و حرفهای گنبدکاووس خبر داد و گفت: این اعتبار برای تعمیر، بازسازی و تجهیز کارگاههای مهارت آموزی مرکز فنی حرفهای برادران و خواهران این شهر هزینه خواهد شد.
به مناسبت هفته نیروی انتظامی رژه موتوری در کلاله برگزار شد.
بخشی از پارک ملی گلستان محدوده دوراهی دشت تا روستای تنگراه با حضور عاشقان طبیعت و مسئولان گلستان و خراسان شمالی از زباله پاکسازی شد.