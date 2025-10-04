پخش زنده
آخرین هماهنگیها برای برگزاری هرچه باشکوهتر سی و دومین اجلاس سراسری نماز امروز در نشستی در استانداری گیلان برگزارشد تا آخرین تمهیدات برای برگزاری هرچه بهتر این اجلاس اندیشیده شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ؛ استاندار در این نشست، با ابراز خرسندی از برگزاری سی و دومین اجلاس سراسری نماز در استان، گفت: این رویداد معنوی، فرصتی مغتنم برای انتقال پیام نماز به مردم به ویژه نسل جوان است.
هادی حقشناس این اجلاس را مایه برکت و اعتبار استان دانست و افزود: همه مدیران استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر اجلاس پای کار باشند تا این رویداد مهم به بهترین و شایستهترین نحو برگزار شود.
وی رونمایی از ترجمه قرآن کریم به زبان گیلکی را از جلوههای ارزشمند فرهنگی اجلاس دانست و افزود: حضور پررنگ بانوان و فرهنگیان به ویژه معلمان و مدیران مدارس در این اجلاس اهمیت ویژهای دارد، چرا که آنان انتقال دهندگان اصلی پیام معنوی نماز به نسل آینده هستند.
استاندار گیلان با اشاره به اینکه نماز بزرگترین آموزه اسلام است، گفت: برگزاری خالصانه این رویداد بزرگ، آثار معنوی آن را تنها محدود به این چند روز نخواهد کرد بلکه بر زندگی فردی و اجتماعی نسلهای آینده هم تأثیرگذار خواهد بود.
قایم مقام ستاد اقامه نماز کشور هم در این نشست گفت: اجلاسیه سراسری نماز ، شجره طیبهای است که به دست عوامل و دست اندرکاران این فریضه الهی در کشور کاشته شده است.
سید احمد زرهانی افزود: هدف از برگزاری این اجلاسیهها روشن شدن بیش از پیش چراغ ذکر الهی در دلها، تحول قلبها و گرایش به نماز به ویژه در بین نسل جوان است و باید به برگزاری این گونه برنامههای معنوی همت گماریم.
در این نشست، همچنین هریک از اعضا نظرات خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن این اجلاسیه بیان کردند.
سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران و فرزندان و فناوریهای نوین و راهبری» روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه در شهرستان رشت و با حضور چهرههای فرهنگی، قرآنی و شخصیتهای ملی برگزار میشود.